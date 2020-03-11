Агата Муцениеце показала необычную родинку в зоне декольте





В последнее время Агата Муцениеце намного больше времени уделяет своему блогу на веб-платформе Youtube. В одном из последних роликов звезда сериала «Закрытая школа» решила шокировать подписчиков, продемонстрировав в уголке рта трещину, а также родинку в области декольте. Таким образом артистка хотела показать пот после изнурительной пробежки, которую совершает каждое утро. Со временем она смогла увеличить дистанцию до 6 км, что помогает справиться с переживаниями после бракоразводного процесса.Муцениеце признается, что самой сложным в утренних занятиях – это прохождение мимо булочной, которая располагается на маршруте её тренировок. Причиной она называет «невероятный запах свежей сдобы», который исходит из помещения. Эта фраза знаменитости дала понять, что после размолвки с супругом она перебралась из дома в квартиру. Переезд также подтвердился тем, что Муцениеце по ходу видео показала местные пейзажи городских крыш и зданий, которые открывались из окна.