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Агата Муцениеце показала необычную родинку в зоне декольте

Агата Муцениеце смутила поклонников новым видеороликом, в котором рассказывала о своей жизни после развода. В определенный момент актриса показала необычную родинку в зоне декольте.

В последнее время Агата Муцениеце намного больше времени уделяет своему блогу на веб-платформе Youtube. В одном из последних роликов звезда сериала «Закрытая школа» решила шокировать подписчиков, продемонстрировав в уголке рта трещину, а также родинку в области декольте. Таким образом артистка хотела показать пот после изнурительной пробежки, которую совершает каждое утро. Со временем она смогла увеличить дистанцию до 6 км, что помогает справиться с переживаниями после бракоразводного процесса.

Муцениеце признается, что самой сложным в утренних занятиях – это прохождение мимо булочной, которая располагается на маршруте её тренировок. Причиной она называет «невероятный запах свежей сдобы», который исходит из помещения. Эта фраза знаменитости дала понять, что после размолвки с супругом она перебралась из дома в квартиру. Переезд также подтвердился тем, что Муцениеце по ходу видео показала местные пейзажи городских крыш и зданий, которые открывались из окна.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:29

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