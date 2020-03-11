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Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса

Компания Apple отменила ежегодную конференцию, на которой разработчики должны были презентовать новый iPhone. Подобное решение было принято из-за набирающей обороты эпидемии коронавируса.

Как сообщают калифорнийские СМИ, в Купертино, где находится штаб-квартира Apple, было принято решение на время запретить массовые мероприятия. Презентации и встречи, на которых должны присутствовать более тысячи человек, в период с 11 марта по 1 апреля проводиться не будут.

Это значит, что ежегодная конференция, посвященная новинкам «яблочной» продукции, не состоится, или же будет перенесена в онлайн-пространство. Также иностранные издания заявляют о трудностях, с которыми столкнулась компания Apple при производстве нескольких свежеразработанных девайсов, что также не лучшим образом сказалось на работе создателей iPhone. Кроме того, из-за набирающей обороты эпидемии коронавируса компания имеет серьезные проблемы с поставщиками, что крайне негативно отражается на сроках производства.

Наличие такого количества проблем у Apple ставит под сомнение выход нового iPhone в конце месяца. Однако пока в пресс-центре компании никаких заявлений по этому поводу не делают, поэтому поклонники «яблочных» девайсов все еще могут надеется на его скорое появление на прилавках.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:16

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