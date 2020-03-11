Лариса Гузеева обнаружила экс-возлюбленную героя "Давай поженимся!" и отменила результаты программы





Героем нового выпуска "Давай поженимся!" стал мужчина по имени Иван. Он определился с выбором невесты, тем не менее Лариса Гузеева решила отменить этот результат. Ведущая обнаружила в подруге жениха его экс-возлюбленную и посоветовала им вновь быть вместе. Как заметила актриса, приятельница мужчины сидела со слезами на глазах, а он, в свою очередь, вышел с той девушкой, которая понравилась его бывшей избраннице.Гузеева обратилась к подруге героя, поинтересовавшись, хочет ли она вновь быть с ним, и посоветовала предпринять для этого необходимые действия. После окончания съёмок женщина призналась, что всё ещё надеется на возобновление отношений.