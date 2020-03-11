Кусок мыла в кровати поможет справиться с судорогами ног





Представители народной медицины утверждают, что для прекращения судорог, боль от которых может быть очень неприятной, необходимо в кровать положить мыло. Эксперты рассказали, что это может быть кусок любого размера, цвета, аромата и состава, поскольку эти характеристики никак не влияют на результат. Не имеет значения место в постели, куда его следует разместить. Важно лишь, чтобы наличие мыла не создавало никакого дискомфорта во время сна.Психологи такое утверждение представителей народной медицины объясняют самовнушением. Они полагают, что человек, положивший себе в кровать мыло, будет уверен, что с его помощью может избавиться от ночных судорог. Эта самая уверенность и поспособствует их действительному отступлению.