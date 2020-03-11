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Медики назвали эффективный способ профилактики коронавируса

Медики назвали новое средство защиты от коронавируса в условиях крупного города. Сотрудница Института стоматологии им. Боровского при ПМГМУ им. Сеченова Ирина Макеева считает латексные перчатки эффективной защитой.

В большом городе не исключается возиожность того, что переносчик вируса может схватиться за дверную ручку, а здоровый человек сделает то же самое и прикоснется к своему носу. Таким образом осуществляется передача заболевания, но этого можно избежать с помощью эффективных средств защиты. К таким медики причислили латексные перчатки, которые позволят человеку снизить желание прикасаться к собственному лицу.

На данный момент в аэропортах в Москве многие сотрудники работают в защитных масках и перчатках. Средства защиты также внедрены на рынках и в других общественных местах.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:59

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