Отец Юлии Началовой раскрыл подробности последней встречи с дочерью





В одной из глав книги “Юлия Началова. Письма отца к дочери” родственник артистки отметил, что в день ее смерти все близкие исполнительницы собрались в больнице. Доктор проинформировал их, что болезнь прогрессирует, а положение пациентки только ухудшается. При этом он назвал организм артистки “измученным”, а новая волна заражения ослабила его больше. Врач сделал попытку успокоить родственников звезды, рассказав о случаях, когда пациенты выживают после трех таких волн. Однако в тот день родители Юлии Началовой увидели ее живой в последний раз.Как известно, Началовой не стало вследствие заражения крови и в результате остановки сердца, что произошло 16 марта минувшего года. Звезда была госпитализирована с гангреной ноги, спровоцированной незначительной травмой.