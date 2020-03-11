Расставание с отцом сына, роман с женатым коллегой и смерть матери: Главные драмы в жизни Марии Ароновой





Мария Аронова стала известной и популярной актрисой благодаря своим ролям в театре имени Вахтангова и кинофильмах «Артистка», «Восьмидесятые» и «Лед». Она родилась в Долгопрудном в семье библиотекаря и инженера и с детства проявляла актерский талант: обмотавшись простынями, показывала соседским детям спектакли. Аронова также занималась гимнастикой, но после перелома ноги ей пришлось бросить спорт. В 14 лет актриса впервые влюбилась в 28-летнего аспиранта Улугбека, с которым планировала создать семью. Однако после поездки в лагерь передумала, поскольку хотела быть в окружении творческих людей. Во время учебы в Щукинском училище актриса питала нежные чувства к парню по имени Владислав Гандрабура. Вскоре она забеременела и родила от него сына Владислава, но молодой человек не признавал отцовство и отказывался помогать актрисе. В тот момент ее поддержали родители, мама уволилась с работы, чтобы Аронова имела возможность учиться дальше. Позже актрису пригласили играть в театре, и она закрутила роман с женатым коллегой, который ушел к ней из семьи, но вскоре бросил и ее. После этого на Марию Валерьевну навалилась череда неприятностей: умерла мать, отец ушел жить к другой женщине, у нее украли сумку с документами и обчистили квартиру.В тот момент на помощь Ароновой пришел начальник транспортного отдела театра Евгений Фомин, который помог найти документы, и позже стал ухаживать за актрисой. Вскоре они стали вместе жить. В 32 года актриса родила от Фомина дочь, которую назвали Серафимой. Возлюбленные после 20 лет гражданского брака оформили отношения в загсе. Мария Аронова поделилась, что именно с Фоминым она чувствует себя счастливой женщиной.