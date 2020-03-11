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Харви Вайнштейн угрожал расправой Дженнифер Энистон из-за обвинений в домагательствахХ

Хотя сейчас проходит завершительный этап суда на Харви Вайнштейном, сторона обвинения смогла предоставить новые доказательства. Правозащитники получили доступ к письму, в котором продюсер угрожал расправой Дженнифер Энистон из-за обвинений в домогательствах.
Харви Вайнштейн угрожал расправой Дженнифер Энистон из-за обвинений в домагательствахХ

Харви Вайнштейн однажды предложил «убить Дженнифер Энистон», согласно сообщению New York Times со ссылкой на ранее засекреченные судебные документы, которые теперь были обнародованы. Голливудский продюсер сделал подобное заявление в октябре 2017 года, во время начала движения #MeToo. Оно возникло в ответ на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, в которых подозревался Вайнштейн. Последний был в ярости, когда узнал, что журналисты планируют обнародовать информацию о его насилии над Энистон.

В документы были включены электронные письма с угрозами знаменитой актрисе, которые продюсер отправил своему знакомому. Звезда сериала «Друзья» пока не говорила, будет ли ввязываться в судебный спор с опальным основателем Weinstein Company. Сообщается, что суд присяжных осудил Вайнштейна по двум из пяти возможных обвинений: его признали виновным в сексуальном насилии первой степени и изнасилованию третьей степени. В совокупности 67-летнему киноделу грозит от 5 лет до 29 лет тюрьмы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:33

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