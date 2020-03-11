Харви Вайнштейн угрожал расправой Дженнифер Энистон из-за обвинений в домагательствахХ
Хотя сейчас проходит завершительный этап суда на Харви Вайнштейном, сторона обвинения смогла предоставить новые доказательства. Правозащитники получили доступ к письму, в котором продюсер угрожал расправой Дженнифер Энистон из-за обвинений в домогательствах.
Харви Вайнштейн однажды предложил «убить Дженнифер Энистон», согласно сообщению New York Times со ссылкой на ранее засекреченные судебные документы, которые теперь были обнародованы. Голливудский продюсер сделал подобное заявление в октябре 2017 года, во время начала движения #MeToo. Оно возникло в ответ на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, в которых подозревался Вайнштейн. Последний был в ярости, когда узнал, что журналисты планируют обнародовать информацию о его насилии над Энистон.
В документы были включены электронные письма с угрозами знаменитой актрисе, которые продюсер отправил своему знакомому. Звезда сериала «Друзья» пока не говорила, будет ли ввязываться в судебный спор с опальным основателем Weinstein Company. Сообщается, что суд присяжных осудил Вайнштейна по двум из пяти возможных обвинений: его признали виновным в сексуальном насилии первой степени и изнасилованию третьей степени. В совокупности 67-летнему киноделу грозит от 5 лет до 29 лет тюрьмы.
Харви Вайнштейн однажды предложил «убить Дженнифер Энистон», согласно сообщению New York Times со ссылкой на ранее засекреченные судебные документы, которые теперь были обнародованы. Голливудский продюсер сделал подобное заявление в октябре 2017 года, во время начала движения #MeToo. Оно возникло в ответ на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, в которых подозревался Вайнштейн. Последний был в ярости, когда узнал, что журналисты планируют обнародовать информацию о его насилии над Энистон.
В документы были включены электронные письма с угрозами знаменитой актрисе, которые продюсер отправил своему знакомому. Звезда сериала «Друзья» пока не говорила, будет ли ввязываться в судебный спор с опальным основателем Weinstein Company. Сообщается, что суд присяжных осудил Вайнштейна по двум из пяти возможных обвинений: его признали виновным в сексуальном насилии первой степени и изнасилованию третьей степени. В совокупности 67-летнему киноделу грозит от 5 лет до 29 лет тюрьмы.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:33