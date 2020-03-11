Хирург Елена Смирнова назвала три опасных заболевания, передающиеся от домашних кошек





Наиболее распространенные заболевания домашних любимцев, несущих опасность для людей – гельминтозы. Ввиду образа жизни коты более склонны к заражению острицами, поражающие организм человека. Животные могут подхватить паразитов, как на улице, так и в квартире, поскольку чаще всего они перемещаются по полу. Первые симптомы глистной инвазии у взрослого или ребенка характеризуются зудом в области ануса, болями в животе, тошнотой и тягой к сладкому.По словам Елены Смирновой, второе заболевание, передающиеся от котов – токсокароз. Несмотря на аналогичную этиологию и патофизиологию, симптомы заражения данной группы нематодами отличаются от предыдущих. Круглые черви могут поражать любую систему организма, а не только пищеварительный трак, поскольку личинки транспортируются через кровь. Потому человек может ощущать признаки бронхита, гайморита или даже пневмонии, но первопричиной будет инвазия.Еще более опасными являются альвеококи, которыми также можно заразиться от кошки. В случае несвоевременного обращения за медицинской помощью, вылечить пациента и удалить ленточного червя из организма можно исключительно хирургическим путем. Кроме того, существует более 10 менее распространенных, но не менее опасных заболеваний, передающихся от домашних любимцев. Потому Елена Смирнова в очередной раз напомнила необходимость соблюдения личной гигиены после контакта с животным.