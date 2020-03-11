Росстандарт одобрил новый Toyota Highlander в России
Росстандарт выдал компании Toyota ОТТС на Highlander нового поколения. Данный документ с характеристиками модели доступен в открытой базе ведомства.
На российский рынок Toyota Highlander поступить с атмосферным мотором в 3,5 л, он будет являться полноприводным и иметь 8-ступенчатый «автомат». Машина сменила поколение в 2019 году и недавно была представлена на авторынке США. Вариация внедорожника для Америки отличается от той, которую реализуют в России. К примеру, американский вариант по посадочным местам рассчитывается по формуле 2+3+3, а российский – 2+3+2. Есть различия и в длине: в ОТТС отмечено, что она будет составлять 4 966 мм, а для автолюбителей из США предлагают 4 950 мм.
Также уменьшили мощность «атмосферника» с 299 лошадиных сил до 249. Согласно указанной в документе информации, внедорожник оснастят климат-контролем, системой наблюдения за давлением воздуха в шинах, контролем стабильности, распределением тормозного усилия, помощью при внезапном торможении, пробуксовкой и подъемом на склоне. Сейчас о сроках появления внедорожника в России не известно, но есть информация, что купить автомобиль можно за 3,5 миллиона рублей. Согласно сообщению от Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году на территории России удалось реализовать 1035 экземпляров Highlander, а 259 машин автолюбители приобрели в начале 2020 года.
На российский рынок Toyota Highlander поступить с атмосферным мотором в 3,5 л, он будет являться полноприводным и иметь 8-ступенчатый «автомат». Машина сменила поколение в 2019 году и недавно была представлена на авторынке США. Вариация внедорожника для Америки отличается от той, которую реализуют в России. К примеру, американский вариант по посадочным местам рассчитывается по формуле 2+3+3, а российский – 2+3+2. Есть различия и в длине: в ОТТС отмечено, что она будет составлять 4 966 мм, а для автолюбителей из США предлагают 4 950 мм.
Также уменьшили мощность «атмосферника» с 299 лошадиных сил до 249. Согласно указанной в документе информации, внедорожник оснастят климат-контролем, системой наблюдения за давлением воздуха в шинах, контролем стабильности, распределением тормозного усилия, помощью при внезапном торможении, пробуксовкой и подъемом на склоне. Сейчас о сроках появления внедорожника в России не известно, но есть информация, что купить автомобиль можно за 3,5 миллиона рублей. Согласно сообщению от Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году на территории России удалось реализовать 1035 экземпляров Highlander, а 259 машин автолюбители приобрели в начале 2020 года.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:28