АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

Голосовой помощник Алиса научилась читать статьи в Яндекс. Браузере

«Яндекс» сообщил, что разработанный компанией голосовой помощник «освоил новый навык». Алиса научилась читать русскоязычные статьи в Яндекс. Браузере.
Голосовой помощник Алиса научилась читать статьи в Яндекс. Браузере

Менее чем неделю назад компания «Яндекс» заявила о выпуске обновленного варианта браузера для Android, в котором появилась опция чтения вэб-страниц при помощи виртуального ассистента. Для голосового дублирования необходимой части текста следовало выделить нужный блок (строку или абзац) и нажать на пункт контекстного меню «Алиса, прочитай».

Теперь же «Яндекс» добавил такой же функционал и для браузера, работающего на ОС Windows. Чтобы Алиса прочла открытую в Яндекс. Браузере статью, рекомендуется кликнуть по иконке с изображением наушников или просто произнести: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». Кроме того, если необходимости в озвучке всего текста нет, а хочется услышать лишь его фрагмент, стоит выделить нужное при помощи курсора или сочетания клавиш. В случае же ненадобности подобную функцию виртуального голосового помощника просто отключить, нажав на соответствующий пункт в разделе «Настройки».

Разработчики также отметили, что пока Алиса освоила только навык чтения русскоязычных статей. Однако возможно в будущем ее возможности будут доработаны и расширены.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Режиссер фильма "Тегеран-43" Владимир Наумов заявил о пропаже двух…
Агата Муцениеце показала необычную родинку в зоне…
Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытают из подводного…
Apple отменила презентацию нового iPhone из-за…
Валентину Талызину отправили в больницу для…
Лариса Гузеева обнаружила экс-возлюбленную героя "Давай поженимся!" и отменила результаты…
Кусок мыла в кровати поможет справиться с судорогами…
Медики назвали эффективный способ профилактики…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова лично разрешила Юлии Белой и Алесе Семеренко отправиться на прогулку за…
Отец Юлии Началовой раскрыл подробности последней встречи с…
Расставание с отцом сына, роман с женатым коллегой и смерть матери: Главные драмы в жизни Марии…
Хирург Елена Смирнова назвала три опасных заболевания, передающиеся от домашних…
Звезда «Дом-2» Николай Должанский устроил потасовку с ведущим Антоном…
В честь 8 Марта QNET провела благотворительное мероприятие для…
Харви Вайнштейн угрожал расправой Дженнифер Энистон из-за обвинений в…
Росстандарт одобрил новый Toyota Highlander в…
«Не устоит никто»: Анна Семенович поделилась жизненной мудростью в платье с обнаженным…
Голосовой помощник Алиса научилась читать статьи в Яндекс.…
Дочери Миллы Йовович досталась роль главной героини в фильмах про Чёрную вдову и Питера…
Розничные магазины России могут лишиться запасов техники Apple до конца…
Звезде «Дом-2» Александре Черно напомнили об её долгах и финансовых…
Серийная съемка провоцирует зависание и перезагрузку камеры Canon 1D X Mark…
Тимати высказался по поводу ситуации с…
Стало известно о смерти продюсера Оззи Осборна и Scorpions Кита…
В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для…
Украденная версия iOS раскрыла подробности iPhone…
Анастасия Решетова рассказала, почему уволила первую няню для…
«Саакашвили бегает по крышам, как мартовский кот»: Владимир Путин объяснил «охлаждение» отношений с…
Просмотреть все новости