Голосовой помощник Алиса научилась читать статьи в Яндекс. Браузере





Менее чем неделю назад компания «Яндекс» заявила о выпуске обновленного варианта браузера для Android, в котором появилась опция чтения вэб-страниц при помощи виртуального ассистента. Для голосового дублирования необходимой части текста следовало выделить нужный блок (строку или абзац) и нажать на пункт контекстного меню «Алиса, прочитай».Теперь же «Яндекс» добавил такой же функционал и для браузера, работающего на ОС Windows. Чтобы Алиса прочла открытую в Яндекс. Браузере статью, рекомендуется кликнуть по иконке с изображением наушников или просто произнести: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». Кроме того, если необходимости в озвучке всего текста нет, а хочется услышать лишь его фрагмент, стоит выделить нужное при помощи курсора или сочетания клавиш. В случае же ненадобности подобную функцию виртуального голосового помощника просто отключить, нажав на соответствующий пункт в разделе «Настройки».Разработчики также отметили, что пока Алиса освоила только навык чтения русскоязычных статей. Однако возможно в будущем ее возможности будут доработаны и расширены.