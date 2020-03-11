Дочери Миллы Йовович досталась роль главной героини в фильмах про Чёрную вдову и Питера Пэна

Как призналась Мила Йовович, её старшая дочь решила последовать примеру мамы и попробовать себя в качестве актрисы. 12-летняя Эвер Габо Андерсон получила роль в картине киновселенной Marvel "Чёрная вдова". В фильме, который выйдет уже этой весной, она сыграла молодого агента Наташу Романофф. Вдобавок ко всему девочке досталась роль Венди в фильме Disney про Питера Пэна. Знаменитость отметила, что гордится своей дочерью, ведь та грезила об актёрской карьере с пяти лет и потратила много времени и сил на осуществление этой мечты.Как известно, "Чёрная Вдова" в России выйдет 30 апреля. Главную роль в художественном произведении сыграла Скарлетт Йоханссон, а персонажа в детстве показала Андерсон.