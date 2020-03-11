Серийная съемка провоцирует зависание и перезагрузку камеры Canon 1D X Mark III





Первые жалобы на наличие проблемы были опубликованы на форуме DPReview около трех недель назад, а к настоящему времени количество подобных отзывов увеличилось. Камеры Canon 1D X Mark III сталкиваются с блокировкой после пары кадров или выходят из строя на некоторое время, пока не будет совершена перезагрузка. У многих этот недостаток фиксируется после пяти кадров, совершенных серийно, а также при осуществлении съемки с визированием по оптическому видоискателю. Фактически, аппарат становится непригодным для работы в ходе спортивных состязаний и других событий с наличием быстрых движений.При зависании в видоискателе исчезают электронные метки, что отличается от происходящего при заполнении буфера. Проверка демонстрирует, что проблема наблюдается вне зависимости от наличия в слоте карты памяти.