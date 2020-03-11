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Звезде «Дом-2» Александре Черно напомнили об её долгах и финансовых проблемах

Стало известно, что участнице проекта «Дом-2» Александре Черно напомнили об ее долгах. На проекте появился ее бывший наставник Николай Должанский, который отметил, что девушка не вернула ему круглую сумму денег.

Звезде «Дом-2» Александре Черно напомнили об её долгах и финансовых проблемах

Таким образом, звезде проекта «Дом-2» Саше Черно, судя по всему, специально дали вспомнить о своих проблемах, которые связаны с финансами, причем не только с помощью матери или брата, но благодаря экс-участнику телестройки Николаю Должанскому.

Выяснилось, что Саша, которая теперь считает 15 тысяч рублей мелочью, даже такие деньги предпочитает не возвращать.

Узнав о прибытии Николая Должанского тут же засуетился и супруг Саши Черно Иосиф Оганесян. Видимо, он тоже переживает, что эти долги коснутся его семьи и могут навредить их репутации.


Кроме того, все понимают, что, как только будет необходимо, то Николай Должанский запросто по просьбе продюсеров вернется к этому вопросу. Причем мужчине будет, скорее всего, все равно, где именно поднимать эту тему - непосредственно на проекте «Дом-2» или в передаче «Бородина против Бузовой».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:04

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