Звезде «Дом-2» Александре Черно напомнили об её долгах и финансовых проблемах





Таким образом, звезде проекта «Дом-2» Саше Черно, судя по всему, специально дали вспомнить о своих проблемах, которые связаны с финансами, причем не только с помощью матери или брата, но благодаря экс-участнику телестройки Николаю Должанскому.Выяснилось, что Саша, которая теперь считает 15 тысяч рублей мелочью, даже такие деньги предпочитает не возвращать.Узнав о прибытии Николая Должанского тут же засуетился и супруг Саши Черно Иосиф Оганесян. Видимо, он тоже переживает, что эти долги коснутся его семьи и могут навредить их репутации.Кроме того, все понимают, что, как только будет необходимо, то Николай Должанский запросто по просьбе продюсеров вернется к этому вопросу. Причем мужчине будет, скорее всего, все равно, где именно поднимать эту тему - непосредственно на проекте «Дом-2» или в передаче «Бородина против Бузовой».