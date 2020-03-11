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Тимати высказался по поводу ситуации с Джиганом

Скандал с рэп-исполнителем Джиганом вызвал неоднозначную реакцию у коллег по сцене. Тимати высказался в соцсетях по поводу ситуации с супругом Оксаны Самойловой.

Большое количество поклонников поинтересовалось у Тимати мыслями об эпатажном поведении Джигана. Музыкант ответил одному из комментаторов на веб-платформе Instagram, что желает ему здоровья и скорейшей выписки. Столь же емко высказался и DJ M.E.G, который призвал фанатов не вмешиваться в личную жизнь его друга. А вот рэп-исполнитель Гуф, с которым у Джигана недавно возник конфликт, обвинил мужа Самойловой в употреблении запрещенных веществ.

Стоит отметить, что Устименко-Вайнштейн уже несколько суток находится в реабилитационном центре для наркозависимых Seaside Palm Beach в США. Многие подписчики удивились новостям о госпитализации кумира в Международный женский день. По предварительной информации, медиков супругу вызвала мать четырех детей – модель Оксана Самойлова. Позже она написала в соцсетях, что «не хотела бы просыпаться в этот день». Причину и подробности скандала пара официально пока не разглашала.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:58

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