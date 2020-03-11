«Не устоит никто»: Анна Семенович поделилась жизненной мудростью в платье с обнаженным декольте
Российская певица и телеведущая Анна Семенович поделилась жизненной мудростью с обнаженным декольте. Она опубликовала оригинальное фото в личном блоге Instagram, на котором запечатлена в откровенном красном платье.
На недавней фотографии Анна Семенович запечатлена в роскошном наряде с обнаженными плечами и областью декольте. Оттенок ярко красной помады телеведущей безупречно гармонирует с цветом платья, а волнистая укладка локонов создает особый голливудский шарм. Подписчики Сети всего за сутки оставили более 450 комментариев с комплиментами, адресованными певице.
40-летняя эстрадная певица и теледеятельница регулярно радует своих поклонников яркими образами не только на сцене, но и в социальных сетях. По мнению большинства подписчиц, открытость Анны Семенович в постах Instagram помогает им бороться с собственными комплексами и принимать свою естественную красоту. Кроме того, звезда всегда с радостью делится советами по уходу за телом и поддерживает всех женщин, стремящихся быть похожей на нее.
В комментарии к фотографии Анна Семенович написала жизненную мудрость, которая гласит, что перед улыбкой женщины «не устоит» ни одна неприятность, однако, по словам поклонников, «никто не устоит перед красотой Анны Семенович».
На недавней фотографии Анна Семенович запечатлена в роскошном наряде с обнаженными плечами и областью декольте. Оттенок ярко красной помады телеведущей безупречно гармонирует с цветом платья, а волнистая укладка локонов создает особый голливудский шарм. Подписчики Сети всего за сутки оставили более 450 комментариев с комплиментами, адресованными певице.
40-летняя эстрадная певица и теледеятельница регулярно радует своих поклонников яркими образами не только на сцене, но и в социальных сетях. По мнению большинства подписчиц, открытость Анны Семенович в постах Instagram помогает им бороться с собственными комплексами и принимать свою естественную красоту. Кроме того, звезда всегда с радостью делится советами по уходу за телом и поддерживает всех женщин, стремящихся быть похожей на нее.
В комментарии к фотографии Анна Семенович написала жизненную мудрость, которая гласит, что перед улыбкой женщины «не устоит» ни одна неприятность, однако, по словам поклонников, «никто не устоит перед красотой Анны Семенович».
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:21