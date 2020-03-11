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«Не устоит никто»: Анна Семенович поделилась жизненной мудростью в платье с обнаженным декольте

Российская певица и телеведущая Анна Семенович поделилась жизненной мудростью с обнаженным декольте. Она опубликовала оригинальное фото в личном блоге Instagram, на котором запечатлена в откровенном красном платье.

На недавней фотографии Анна Семенович запечатлена в роскошном наряде с обнаженными плечами и областью декольте. Оттенок ярко красной помады телеведущей безупречно гармонирует с цветом платья, а волнистая укладка локонов создает особый голливудский шарм. Подписчики Сети всего за сутки оставили более 450 комментариев с комплиментами, адресованными певице.

40-летняя эстрадная певица и теледеятельница регулярно радует своих поклонников яркими образами не только на сцене, но и в социальных сетях. По мнению большинства подписчиц, открытость Анны Семенович в постах Instagram помогает им бороться с собственными комплексами и принимать свою естественную красоту. Кроме того, звезда всегда с радостью делится советами по уходу за телом и поддерживает всех женщин, стремящихся быть похожей на нее.

В комментарии к фотографии Анна Семенович написала жизненную мудрость, которая гласит, что перед улыбкой женщины «не устоит» ни одна неприятность, однако, по словам поклонников, «никто не устоит перед красотой Анны Семенович».

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:21

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