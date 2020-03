Стало известно о смерти продюсера Оззи Осборна и Scorpions Кита Олсена

Первые сообщения представителей шоу-бизнеса о смерти коллеги Кита Олсена появились 7 марта этого года в соцсетях. В URC предоставили сведения о кончине артиста, но при этом причины не уточняются. Также неизвестно когда состоится церемония прощания со звездой. Продюсер Оззи Осборна и группы Scorpions родился в 1945 году, а в возрасте 12 лет вместе с семьей переехал в Миннеаполис. В юности он играл в составе местных групп на бас-гитаре, а в 1964 году участвовал в записи трека Гэйл Гарнетт We'll Sing in the Sunshine, которая получила “Грэмми”. В 1973 году он выступил основателем фирмы Pogologo Productions.Посвященные покойному продюсеру слова опубликовали Scorpions в Twitter, а также Дэвид Ковердэйл и Рик Спрингфилд.