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Ксения Собчак высмеяла оппозиционерку Соболь за критику мер против коронавируса

Известная телеведущая Ксения Собчак призвала своих подписчиков обратить внимание на высказывание Любови Соболь о мерах, которые предпринимают московские власти, чтобы не допустить распространения вирусной инфекции.

Ксения Собчак высмеяла оппозиционерку Соболь за критику мер против коронавируса

В своем телеграм-канале Ксения Собчак опубликовала два твита Соболь. В первом, недельной давности, оппозиционерка возмущается, что через месяц пройдет голосование по поводу поправок в конституцию, когда во всём мире отменяются любые мероприятия со скоплением людей. Во втором, который появился вчера, Соболь недовольна указом московской мэрии, который на месяц запрещает любые массовые мероприятия в столице.


До 10 апреля Правительство Москвы запретило мероприятия, где число участников превысит 5000 человек. Ограничение коснется даже посещения футбольных и хоккейных матчей.

Нельзя не отметить, что пока российские врачи успешно борются с распространением эпидемии. Заболевание распространяется в мире уже с начала года, а в России выявили только 20 заболевших, абсолютное большинство которых недавно вернулось из Италии. Все люди, с которыми могли контактировать зараженные вирусом, находятся под наблюдением врачей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19

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