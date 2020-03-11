Ксения Собчак высмеяла оппозиционерку Соболь за критику мер против коронавируса





В своем телеграм-канале Ксения Собчак опубликовала два твита Соболь. В первом, недельной давности, оппозиционерка возмущается, что через месяц пройдет голосование по поводу поправок в конституцию, когда во всём мире отменяются любые мероприятия со скоплением людей. Во втором, который появился вчера, Соболь недовольна указом московской мэрии, который на месяц запрещает любые массовые мероприятия в столице.До 10 апреля Правительство Москвы запретило мероприятия, где число участников превысит 5000 человек. Ограничение коснется даже посещения футбольных и хоккейных матчей.Нельзя не отметить, что пока российские врачи успешно борются с распространением эпидемии. Заболевание распространяется в мире уже с начала года, а в России выявили только 20 заболевших, абсолютное большинство которых недавно вернулось из Италии. Все люди, с которыми могли контактировать зараженные вирусом, находятся под наблюдением врачей.