В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья





Паста является основой составляющей одной из наиболее полезных и сбалансированных диет – средиземноморской. Подобный рацион питания также включает в себя большое количество овощей, фруктов, бобовых, оливкового масла, нежирного мяса и рыбы. Употребление всех этих продуктов в комплексе оказывает благотворное влияние на работу всех основных систем организма, а также препятствует появлению ряда заболеваний.Даже учитывая то, что пасту никак нельзя назвать низкокалорийным продуктом, ее польза от этого не уменьшается. При грамотно составленном рационе употребление макаронных изделий не станет причиной набора веса, но даст организму необходимое количество сложных углеводов, обеспечивающих постепенное и равномерное высвобождение энергии, а также нормализацию пищеварения.Кроме того, итальянская паста не провоцирует резкий рост уровня сахара в крови, что позволяет избежать опасности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Макароны также содержат достаточное количество фолиевой кислоты и клетчатки. Так в 100 граммах изделий присутствует 25% дневной нормы витамина В9 и 10% растительных пищевых волокон.Помимо того, что употребление итальянской пасты приносит огромную пользу для здоровья, она также является и экологичным продуктом, изготовление которого практически не сказывается на окружающей среде. Производство макаронных изделий оставляет минимальный углеродный след, большая часть из которого приходится на процесс подачи готового блюда к столу.