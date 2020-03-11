Анастасия Решетова рассказала, почему уволила первую няню для сына

В профиле Анастасии Решетовой на веб-платформе Instagram появилась откровенная публикация: в ней модель объяснила, почему у её сына появилась новая няня. С предыдущей работницей жена Тимати попрощалась из-за того, что она не следовала указаниям молодой матери. Решетова призналась, что в силу "неопытности" позволяла воспитывать годовалого Ратмира согласно убеждениям воспитательницы, но вскоре поняла собственную ошибку.Сейчас за ребенком ухаживает вторая кандидатка, для которой знаменитая пара даже сняла квартиру неподалеку от своего дома. Решетова сообщает, что таким образом няня сможет прийти к ним как можно быстрее в случае необходимости. При этом, супруга рэп-исполнителя не доверяет соответствующим агентствам и выбирает воспитательниц самостоятельно. Несмотря на плотный рабочий график, модель все же успевает проводить время с сыном: она ходит с ним плавание, купает перед сном и укладывает спать.