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Украденная версия iOS раскрыла подробности iPhone 9

Выход iOS 14 ожидается летом текущего года. Тем не менее недавно украденная версия ОС попала в Сеть и раскрыла подробности ожидаемых продуктов компании Apple, в том числе iPhone 9.

Как передаёт сайт 9to5Mac, ссылаясь на фрагменты кода ОС, iPhone 9 поступит на рынок уже в марте 2020 года, когда выйдет 13.4-версия iOS. Есть предположения, что бюджетный смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев Touch ID. Система Express Transit поможет оплачивать поездки в метро без необходимости открывать приложение.

Обновлённый iPad Pro оснастили тремя объективами – основным, широкоугольным и телевиком, а ещё дополнительной 3D-камерой, позволяющей сканировать пространство. Планшет интересен и благодаря ToF-датчику, который нужен в системе распознавания лиц и, согласно предположениям журналистов, скорее всего он будет задействован в приложении дополненной реальности.

Также iOS 14 раскрыла подробности новых часов Watch Series 6, которые предложат пользователям получат инновационные нововведения. Ожидаемый продукт Apple работает на собственной ОС watchOS 7 и ожидается, что с помощью неё можно будет следить за уровнем кислорода в крови, качеством сна, а ещё поддерживать родительский контроль.

Стало известно, что компания разрабатывает новый пульт для Apple TV. Также разработчики планируют выпустить новое фитнес-приложение, благодаря которому удастся смотреть тренировки на большом экране и заниматься с виртуальным тренером. Есть информация и о брелоках AirTag, помогающих в поиске потерявшихся вещей. Как выяснилось, их оснастят съёмной батареей, а обладатели iPhone смогут отследить местоположение устройства в дополненной реальности. Кроме того, можно будет с лёгкостью найти забытые дома различные предметы.

Вдобавок ко всеми Apple занимается разработкой больших накладных наушников, имеющих функции AirPods. К примеру, новинка сможет остановить воспроизведение, если человек снимет её с себя. Благодаря абсолютно симметричным сторонам система самостоятельно подстроит звучание. Беспроводные наушники будут доступны в сером и белом цвете.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:44

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