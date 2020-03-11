Розничные магазины России могут лишиться запасов техники Apple до конца марта





Люди начали активнее приобретать iPhone после увеличения курса доллара. Возникают проблемы с поставками, а запасов айфонов, которые находятся на складах, при обычном спросе может хватить максимум на 2-4 недели, хотя при стандартной реализации резерв можно было продать за два месяца. Если раньше производитель самостоятельно устраивал недостаточное количество товара, в том числе наушников AirPods, то данные обстоятельства связаны с затруднениями, вызванной доставкой всего оборудования.В Билайне отмечают, с 2 по 9 марта продажи смартфонов Samsung возросли на 45%, а iPhone - на 49%. Это произошло не только по причине обвала рубля, но и из-за различных праздников, скидок и акций. Можно отметить дефицит не только смартфонов, но и смарт-часов. В частности, заказывая Apple Watch Series 3 на официальном сайте компании необходимо ожидать доставку лишь к 25 марта. В сети фирменных магазинов техники Apple re:Store их нет в наличии уже давно. Стоит отметить, что МТС и федеральная розничная сеть, специализирующаяся на реализации смартфонов Связной различия с продажами, которые ожидались, не заметили. Американская корпорация Apple данное обстоятельно не комментирует.