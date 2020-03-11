«Саакашвили бегает по крышам, как мартовский кот»: Владимир Путин объяснил «охлаждение» отношений с Грузией





В контексте обсуждения недовольства стран Европы после Мюнхенской речи, произнесённой Владимиром Путиным на конференции политической безопасности 10 февраля 2007 года, президент РФ опроверг связь его выступления с «охладевшими» международными отношениями с Грузией. Российский лидер заявил, что власти соседней страны буквально «отпрыгнули в сторону» и «благодарить следует Михаила Саакашвили».Согласно словам Владимира Путина, он не раз общался с грузинским политиком, когда он еще был президентом, на счет решения конфликта с Южной Осетией и Абхазией мирным путем. Несмотря на заверения ни в коем случае не применять силовые методы, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила военное нападение на республики Закавказья, в результате чего погибло более тысячи человек.Как известно, Российская Федерация стала на защиту мирного населения и 26 августа признала независимость Южной Осетии и Абхазии.