«Саакашвили бегает по крышам, как мартовский кот»: Владимир Путин объяснил «охлаждение» отношений с Грузией
Владимир Путин в недавнем интервью объяснил, почему международные отношения с Грузией «охладели». По словам президента РФ, Михаил Саакашвили не сдержал свое обещание о ненападении на Южную Осетию, а в настоящее время «бегает по крышам, как мартовский кот».
В контексте обсуждения недовольства стран Европы после Мюнхенской речи, произнесённой Владимиром Путиным на конференции политической безопасности 10 февраля 2007 года, президент РФ опроверг связь его выступления с «охладевшими» международными отношениями с Грузией. Российский лидер заявил, что власти соседней страны буквально «отпрыгнули в сторону» и «благодарить следует Михаила Саакашвили».
Согласно словам Владимира Путина, он не раз общался с грузинским политиком, когда он еще был президентом, на счет решения конфликта с Южной Осетией и Абхазией мирным путем. Несмотря на заверения ни в коем случае не применять силовые методы, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила военное нападение на республики Закавказья, в результате чего погибло более тысячи человек.
Как известно, Российская Федерация стала на защиту мирного населения и 26 августа признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
В контексте обсуждения недовольства стран Европы после Мюнхенской речи, произнесённой Владимиром Путиным на конференции политической безопасности 10 февраля 2007 года, президент РФ опроверг связь его выступления с «охладевшими» международными отношениями с Грузией. Российский лидер заявил, что власти соседней страны буквально «отпрыгнули в сторону» и «благодарить следует Михаила Саакашвили».
Согласно словам Владимира Путина, он не раз общался с грузинским политиком, когда он еще был президентом, на счет решения конфликта с Южной Осетией и Абхазией мирным путем. Несмотря на заверения ни в коем случае не применять силовые методы, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила военное нападение на республики Закавказья, в результате чего погибло более тысячи человек.
Как известно, Российская Федерация стала на защиту мирного населения и 26 августа признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Политика
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:31