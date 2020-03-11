Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель развлекается с Денисом Мокроусовым, забыв о сыне
Участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Алена Рапунцель совсем потеряла всякий стыд и легла под Дениса Мокроусова прямо перед камерами. Ее развратное поведение естественно совсем не понравилось зрителям шоу.
Алена Рапунцель продолжает вести себя не совсем подобающе. На этот раз длинноволосая красавица устроила игры прямо на детском коврике Богдана. Кадры развлечений молодой мамы попали в эфир и вызвали недоумение у телезрителей. Большинство из них даже отметили, что надеются, что в этот момент ребенка в комнате не было, и он не видел, как развлекается его мама.
Стоит отметить, ранее Алена Рапунцель утверждала, что все-таки смогла найти идеального мужчину. По словам Алены, именно так она и представляла своего возлюбленного. Известно, что рядом с Денисом Мокроусовым и звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель начала больше следить за своим поведением и придерживаться этических норм.
Стоит отметить, отношения между влюбленными Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым продолжаются чуть больше месяца. За это время молодой человек так и не сумел наладить отношения с отцом Богдана Ильей Яббаровым.
Алена Рапунцель продолжает вести себя не совсем подобающе. На этот раз длинноволосая красавица устроила игры прямо на детском коврике Богдана. Кадры развлечений молодой мамы попали в эфир и вызвали недоумение у телезрителей. Большинство из них даже отметили, что надеются, что в этот момент ребенка в комнате не было, и он не видел, как развлекается его мама.
Стоит отметить, ранее Алена Рапунцель утверждала, что все-таки смогла найти идеального мужчину. По словам Алены, именно так она и представляла своего возлюбленного. Известно, что рядом с Денисом Мокроусовым и звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель начала больше следить за своим поведением и придерживаться этических норм.
Стоит отметить, отношения между влюбленными Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым продолжаются чуть больше месяца. За это время молодой человек так и не сумел наладить отношения с отцом Богдана Ильей Яббаровым.