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Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель развлекается с Денисом Мокроусовым, забыв о сыне

Участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Алена Рапунцель совсем потеряла всякий стыд и легла под Дениса Мокроусова прямо перед камерами. Ее развратное поведение естественно совсем не понравилось зрителям шоу.

Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель развлекается с Денисом Мокроусовым, забыв о сыне

Алена Рапунцель продолжает вести себя не совсем подобающе. На этот раз длинноволосая красавица устроила игры прямо на детском коврике Богдана. Кадры развлечений молодой мамы попали в эфир и вызвали недоумение у телезрителей. Большинство из них даже отметили, что надеются, что в этот момент ребенка в комнате не было, и он не видел, как развлекается его мама.

Стоит отметить, ранее Алена Рапунцель утверждала, что все-таки смогла найти идеального мужчину. По словам Алены, именно так она и представляла своего возлюбленного. Известно, что рядом с Денисом Мокроусовым и звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель начала больше следить за своим поведением и придерживаться этических норм.


Стоит отметить, отношения между влюбленными Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым продолжаются чуть больше месяца. За это время молодой человек так и не сумел наладить отношения с отцом Богдана Ильей Яббаровым.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:14

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