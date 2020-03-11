Олег Алмазов признался, что от нужды его мать продала себя в рабство в США





В юности Олега Алмазова его матери постоянно не хватало денег. Его отец ушел из семьи, когда будущему актеру было несколько лет. Чтобы заработать на жизнь, его мать уезжала в США. Она попалась на мошенническую схему фирмы, которая делала поддельные приглашения на работу, но настоящая американская виза доставалась одному человеку из сотни. Несмотря на то, что у нее отобрали паспорт, родительница будущей звезды работала няней и зарабатывала некоторые суммы. В общих чертах этот период жизни своей матери Алмазов называет счастливым.Вскоре она начала высылать своему сыну по сто долларов, которые были баснословными деньгами для него. В те годы Олег Алмазов уже работал на радио и учился на четвертом курсе театрального института, чтобы доказать, что он сможет самостоятельно себя обеспечивать.