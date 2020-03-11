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Олег Алмазов признался, что от нужды его мать продала себя в рабство в США

Звезда сериала “Тайны следствия” Олег Алмазов признался, что от нужды его мать продала себя в рабство в США. Артист откровенно рассказал о своей жизни в студии шоу “Судьба человека”.
Олег Алмазов признался, что от нужды его мать продала себя в рабство в США

В юности Олега Алмазова его матери постоянно не хватало денег. Его отец ушел из семьи, когда будущему актеру было несколько лет. Чтобы заработать на жизнь, его мать уезжала в США. Она попалась на мошенническую схему фирмы, которая делала поддельные приглашения на работу, но настоящая американская виза доставалась одному человеку из сотни. Несмотря на то, что у нее отобрали паспорт, родительница будущей звезды работала няней и зарабатывала некоторые суммы. В общих чертах этот период жизни своей матери Алмазов называет счастливым.

Вскоре она начала высылать своему сыну по сто долларов, которые были баснословными деньгами для него. В те годы Олег Алмазов уже работал на радио и учился на четвертом курсе театрального института, чтобы доказать, что он сможет самостоятельно себя обеспечивать.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:25

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