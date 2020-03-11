Психологи назвали качества, которые помогут женщинам в крепкой любви





По словам психотерапевтов, женщинам намного чаще везет в любви, если они научились ценить и воспринимать свой характер даже тогда, когда есть желание что-либо изменить в нем. Представительницы слабого пола, которые смогли понять этот секрет здоровых отношений - не будут заводить любовные связи лишь для собственного самоутверждения. Такие дамы хотят развить личностные качества, ценности и интересы, которыми делятся с избранниками.Более того, адекватная самооценка позволяет не только получать искреннюю любовь от партнера, но и достигать определенных целей, которые зачастую отводятся на второй план в нездоровых отношениях. Психологи говорят, что женщинам нельзя подавлять в себе сесуальность, так же как отрицательные и положительные эмоции. Возможность открыться и довериться близкому человеку помогает вырабатывать чувство достоинства и необходимости для конкретного индивида.