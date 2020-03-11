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Психологи назвали качества, которые помогут женщинам в крепкой любви

Психологи говорят, что существует особая группа женщин, которым везет в устойчивых отношениях. Эксперты назвали качества, способствующие слабому полу в поиске крепкой любви.

По словам психотерапевтов, женщинам намного чаще везет в любви, если они научились ценить и воспринимать свой характер даже тогда, когда есть желание что-либо изменить в нем. Представительницы слабого пола, которые смогли понять этот секрет здоровых отношений - не будут заводить любовные связи лишь для собственного самоутверждения. Такие дамы хотят развить личностные качества, ценности и интересы, которыми делятся с избранниками.

Более того, адекватная самооценка позволяет не только получать искреннюю любовь от партнера, но и достигать определенных целей, которые зачастую отводятся на второй план в нездоровых отношениях. Психологи говорят, что женщинам нельзя подавлять в себе сесуальность, так же как отрицательные и положительные эмоции. Возможность открыться и довериться близкому человеку помогает вырабатывать чувство достоинства и необходимости для конкретного индивида.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:20

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