Пользователи Mi A2 Lite жалуются на сбои в работе после обновления до Android 10





К началу 2019 года все устройства Xiaomi Mi A2 Lite были обновлены до Android 9 Pie, а теперь разработчик выпустил для этой модели Android 10. Данная прошивка вышла под номером MIUI V11.0.2.0.QDLMIXM. Обновление получило глобальный темный режим, а также новую систему навигации жестами. Однако в социальных сетях владельцы гаджетов пожаловались на ошибки в работе после получения прошивки. В частности, пользователи заметили трудности при включении, а у некоторых смартфоны не включаются или уходят в цикличную перезагрузку. В Сети предположили, что успех обновления зависит от конфигурации памяти гаджета.Эксперты советуют пострадавшим пользователям дождаться исправленной версии обновления. Разработчики не комментируют возникшую ситуацию.