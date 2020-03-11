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Пользователи Mi A2 Lite жалуются на сбои в работе после обновления до Android 10

Компания Xiaomi выпустила обновление для Mi A2 Lite, который получил Android 10. На форуме MIUI подтвердили, что некоторые пользователи уже установили новую систему и столкнулись с проблемами.
Пользователи Mi A2 Lite жалуются на сбои в работе после обновления до Android 10

К началу 2019 года все устройства Xiaomi Mi A2 Lite были обновлены до Android 9 Pie, а теперь разработчик выпустил для этой модели Android 10. Данная прошивка вышла под номером MIUI V11.0.2.0.QDLMIXM. Обновление получило глобальный темный режим, а также новую систему навигации жестами. Однако в социальных сетях владельцы гаджетов пожаловались на ошибки в работе после получения прошивки. В частности, пользователи заметили трудности при включении, а у некоторых смартфоны не включаются или уходят в цикличную перезагрузку. В Сети предположили, что успех обновления зависит от конфигурации памяти гаджета.

Эксперты советуют пострадавшим пользователям дождаться исправленной версии обновления. Разработчики не комментируют возникшую ситуацию.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:05

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