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В Минфине не ожидают резкого скачка цен на бензин из-за снижения стоимости нефти

В Минфине не ожидают резкого скачка цен на бензин в России из-за нестабильности на рынке нефти. Пребывающий на посту замглавы Минфина Алексей Сазанов указал, что стоимость топлива не вырастет и не снизится.

Ранее схожую информацию предоставил и возглавляющий ведомство Александр Новак. Он указал, что стабильность ценников на продукты нефтепереработки можно объяснить работой особого продуманного механизма налоговой системы страны. Он позволяет устранять разницу в стоимости топлива в соответствии с мировыми рынками.

С начала марта нефтяные котировки терпят снижение, а основной обвал имел место 9 числа, когда стоимость сырья составила 31 доллара за баррель. Утром среды, 11 марта, цены за баррель составили около 38 долларов. Эксперты называют причиной нестабильности рынка отсутствие договоренностей между странами ОПЕК+ насчет продления сокращения добычи после окончания актуального ограничения.

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Экономика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:03

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