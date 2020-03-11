В Минфине не ожидают резкого скачка цен на бензин из-за снижения стоимости нефти





Ранее схожую информацию предоставил и возглавляющий ведомство Александр Новак. Он указал, что стабильность ценников на продукты нефтепереработки можно объяснить работой особого продуманного механизма налоговой системы страны. Он позволяет устранять разницу в стоимости топлива в соответствии с мировыми рынками.С начала марта нефтяные котировки терпят снижение, а основной обвал имел место 9 числа, когда стоимость сырья составила 31 доллара за баррель. Утром среды, 11 марта, цены за баррель составили около 38 долларов. Эксперты называют причиной нестабильности рынка отсутствие договоренностей между странами ОПЕК+ насчет продления сокращения добычи после окончания актуального ограничения.