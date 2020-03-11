Учёные нашли в матрасах для сна смертельно опасные вещества





Согласно утверждениям экспертов, матрасы для сна могут выделять газообразные химические вещества, которые известны как летающие органические соединения. Происходят они по большей части из полиуретана, а также из других химвеществ, используемых в антипиренах и пластмассах. Соединения могут оказывать на здоровье различное влияние. В частности, может происходить раздражение глаз и носа, возникать боли в голове или даже воздействие на внутренние органы. Специалисты предполагают, что некоторые вещества, среди которых бензол и формальдегид, провоцируют риск развития онкологии.Во время нового исследования учёные испытали восемь матрасов, при этом создавались условия, имитирующие показатели тела человека при ночном сне. Эксперты выявили, что при выделении тепла выброс летающих органических соединений повышается в случае со всеми предметами испытания. Взрослым людям наносится минимальный ущерб, в тоже время дети могут пострадать на много больше. Даже если на данный момент вред от химикатов не заметен, в будущем это может привести к большим проблемам со здоровьем. Для сокращения угрозы необходимо обращать внимание на матрасы из правильных материалов и чаще производить проветривание в помещении.