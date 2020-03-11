Объявлены технические характеристики «невоенного» броневика «ВПК – УРАЛ»
Генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовский рассказал о технических характеристиках «ВПК – УРАЛ». По его словам, новый многоцелевой броневик не является продукцией военного назначения.
Российский бронеавтомобиль 2020 года все еще проходит предварительные испытания, однако одна машина уже была продана зарубежному заказчику. Александр Красовский отметил, что по требованию покупателя конструкторы сделали компактную модель «ВПК – УРАЛ», рассчитанную на восемь человек. В тоже время оригинальная комплектация предусматривает 12 мест, включая водительское.
По словам генерального директора, основные задачи многоцелевого броневика заключаются в перевозке личного состава и военных грузов, требующих особой защиты, а также для буксирования прицепов. Благодаря однообъемному бронированному корпусу, становится возможным обеспечение максимальной безопасности, соответствующее второму уровню натовского стандарта STANAG 4569, а противоминная система – второму A и В.
Кроме того, конструкторы предусмотрели работу «ВПК – УРАЛ» на отечественном турбодизельном моторе ЯМЗ-536 с отдачей 360 лошадиных сил, потому 14-тонный броневик способен двигаться со скоростью по шоссе не менее 100 километров в час.
Российский бронеавтомобиль 2020 года все еще проходит предварительные испытания, однако одна машина уже была продана зарубежному заказчику. Александр Красовский отметил, что по требованию покупателя конструкторы сделали компактную модель «ВПК – УРАЛ», рассчитанную на восемь человек. В тоже время оригинальная комплектация предусматривает 12 мест, включая водительское.
По словам генерального директора, основные задачи многоцелевого броневика заключаются в перевозке личного состава и военных грузов, требующих особой защиты, а также для буксирования прицепов. Благодаря однообъемному бронированному корпусу, становится возможным обеспечение максимальной безопасности, соответствующее второму уровню натовского стандарта STANAG 4569, а противоминная система – второму A и В.
Кроме того, конструкторы предусмотрели работу «ВПК – УРАЛ» на отечественном турбодизельном моторе ЯМЗ-536 с отдачей 360 лошадиных сил, потому 14-тонный броневик способен двигаться со скоростью по шоссе не менее 100 километров в час.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:46