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Объявлены технические характеристики «невоенного» броневика «ВПК – УРАЛ»

Генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовский рассказал о технических характеристиках «ВПК – УРАЛ». По его словам, новый многоцелевой броневик не является продукцией военного назначения.
Объявлены технические характеристики «невоенного» броневика «ВПК – УРАЛ»

Российский бронеавтомобиль 2020 года все еще проходит предварительные испытания, однако одна машина уже была продана зарубежному заказчику. Александр Красовский отметил, что по требованию покупателя конструкторы сделали компактную модель «ВПК – УРАЛ», рассчитанную на восемь человек. В тоже время оригинальная комплектация предусматривает 12 мест, включая водительское.

По словам генерального директора, основные задачи многоцелевого броневика заключаются в перевозке личного состава и военных грузов, требующих особой защиты, а также для буксирования прицепов. Благодаря однообъемному бронированному корпусу, становится возможным обеспечение максимальной безопасности, соответствующее второму уровню натовского стандарта STANAG 4569, а противоминная система – второму A и В.

Кроме того, конструкторы предусмотрели работу «ВПК – УРАЛ» на отечественном турбодизельном моторе ЯМЗ-536 с отдачей 360 лошадиных сил, потому 14-тонный броневик способен двигаться со скоростью по шоссе не менее 100 километров в час.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:46

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