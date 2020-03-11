Объявлены технические характеристики «невоенного» броневика «ВПК – УРАЛ»

Российский бронеавтомобиль 2020 года все еще проходит предварительные испытания, однако одна машина уже была продана зарубежному заказчику. Александр Красовский отметил, что по требованию покупателя конструкторы сделали компактную модель «ВПК – УРАЛ», рассчитанную на восемь человек. В тоже время оригинальная комплектация предусматривает 12 мест, включая водительское.По словам генерального директора, основные задачи многоцелевого броневика заключаются в перевозке личного состава и военных грузов, требующих особой защиты, а также для буксирования прицепов. Благодаря однообъемному бронированному корпусу, становится возможным обеспечение максимальной безопасности, соответствующее второму уровню натовского стандарта STANAG 4569, а противоминная система – второму A и В.Кроме того, конструкторы предусмотрели работу «ВПК – УРАЛ» на отечественном турбодизельном моторе ЯМЗ-536 с отдачей 360 лошадиных сил, потому 14-тонный броневик способен двигаться со скоростью по шоссе не менее 100 километров в час.