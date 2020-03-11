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Группа «Порнофильмы» отменила концерт в Челябинске из-за «неуважения к родителям»

Члены группы «Порнофильмы» решили отменить концерт в Челябинске в связи с предупреждениями от прокуратуры. Тексты песен панк-коллектива обвинили в «неуважении к родителям».

Курчатовская прокуратура города Челябинск обнаружила в текстах композиций панк-группы «Порнофильмы» высказывания и речевые обороты, которые нарушают действующее законодательство России. В частности, отмечалось наличие нецензурной лексики, призывов к употреблению запрещенных веществ, критики семейных ценностей и информации, которая может спровоцировать детей на опасные для их жизни и здоровья действия. Из-за начала проверки организаторы концерта решили отменить выступление.

Известно, что ситуация возникла из-за встревоженного письма местного жителя, которое поступило в отделение полиции Челябинска. Стоит отметить, что менеджеры музыкального коллектива ввели возрастной ценз, который не допускал на концерт посетителей младше 16 лет. Днями ранее действия прокуратуры в Калуге также привели к отмене мероприятия, которое организовали члены ска-панк-группы Distemper. Причиной предупреждений об уголовном преследовании стали тексты песен, которые «пропагандировали насилие против представителей органов власти».

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:41

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