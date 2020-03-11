АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

Мать Алены Водонаевой расплакалась из-за бедных пенсионеров

Бывшая звезда телешоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась с читателями, как её мама отреагировала на новости о падении цены на нефть и выступление президента.

Мать Алены Водонаевой расплакалась из-за бедных пенсионеров

Популярная российская телеведущая Алена Водонаева рассказала фолловерам о беседе со своей матерью, которая состоялась на днях. Мама ведущей, идя в гости в дочери, заходит за фруктами в магазин «Пятёрочка» и в этот раз пришла из него подавленной.

По её словам, магазин в утренние часы предлагают свои товары со скидкой пенсионерам и в это время в нём всегда было людно. Зайдя в магазин в этот раз женщина осознала, что в магазине нет привычных очередей из людей пенсионного возраста, у них кончились деньги даже на покупку еды со скидками.


По словам Алёны, её мать расплакалась, осознав этот печальный факт. Она обсудила с женщиной падение курса рубля, цены на российскую нефть, речь президента в Государственной Думе и обедневших пенсионеров. Как грустно пошутила Водонаева: «Вряд ли они стали закупаться в Азбуке Вкуса».

По мнению телеведущей, изменения курса национальной валюты и нефтяной цены наверняка коснутся каждого жителя страны. Если люди со средним достатком будут отказываться от туристических поездок за границу и дорогих покупок, то менее обеспеченные ощутят на себе всю тяжесть роста цен на еду и лекарства.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наноспутник "Лебедь" доставят в космос на солнечном…
Эксперты рассказали, какие товары возрастут в цене из-за падения курса…
18-летняя дочь Синди Кроуфорд в очередной раз поделилась откровенным фото в…
Американец дважды выиграл в лотерее с помощью особой тактики…
Мать Алены Водонаевой расплакалась из-за бедных…
Медик рассказал, почему частое мытье рук опасно для…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 получит «дырявый экран»…
В Росстате назвали сферы деятельности с наиболее высокими…
В работе социальной сети Twitter наблюдается…
Ученые: Семена подсолнуха помогут избавиться от остатков нефти на…
Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли заставлять детей пить…
Александр Кокорин рассказал, что Ксения Собчак не опубликовала его…
Татьяна Терешина вступилась за Джигана после…
Компания Apple запатентовала новое устройство, совмещающее два iPhone или…
Бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Деван ждет ребенка от Стива…
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева потеряла отца и оставила больного раком…
Филипп Киркоров рассказал об успехах своих детей Мартина и…
Оксана Самойлова опубликовала первый пост в Instagram после скандала с…
Адвокат Наталия Аксенова рассказала, как в Европе борются с отказывающимися платить…
Виктория Боня показала свои детские…
Участник «Дом-2» Даниил Сахнов разоблачил отцовскую любовь Ильи…
Звезда «Дом-2» Денис Мокроусов объяснился за переписки с другими…
Родственники Александра Пороховщикова не могут разделить его…
Владимир Яглыч раскрыл подробности совместной жизни с гражданской женой Антониной…
«Предательство за три кубика сахара»: Ученые доказали, что сострадание имеет свои…
Ученые объяснили природу загадочного космического…
Сильвестр Сталлоне ходит в магазин в перчатках из-за риска заразиться…
Американский эксперт Николас Гвоздев предрек победу РФ в нефтяной войне с…
Просмотреть все новости