Мать Алены Водонаевой расплакалась из-за бедных пенсионеров





Популярная российская телеведущая Алена Водонаева рассказала фолловерам о беседе со своей матерью, которая состоялась на днях. Мама ведущей, идя в гости в дочери, заходит за фруктами в магазин «Пятёрочка» и в этот раз пришла из него подавленной.По её словам, магазин в утренние часы предлагают свои товары со скидкой пенсионерам и в это время в нём всегда было людно. Зайдя в магазин в этот раз женщина осознала, что в магазине нет привычных очередей из людей пенсионного возраста, у них кончились деньги даже на покупку еды со скидками.По словам Алёны, её мать расплакалась, осознав этот печальный факт. Она обсудила с женщиной падение курса рубля, цены на российскую нефть, речь президента в Государственной Думе и обедневших пенсионеров. Как грустно пошутила Водонаева: «Вряд ли они стали закупаться в Азбуке Вкуса».По мнению телеведущей, изменения курса национальной валюты и нефтяной цены наверняка коснутся каждого жителя страны. Если люди со средним достатком будут отказываться от туристических поездок за границу и дорогих покупок, то менее обеспеченные ощутят на себе всю тяжесть роста цен на еду и лекарства.