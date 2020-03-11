Наноспутник "Лебедь" доставят в космос на солнечном парусе





За счет использования “солнечного паруса” космические миссии упадут в стоимости, поскольку спутники смогут отказаться от использования маршевых моторов. Это решение поможет добиться снижения веса “Лебедя”, главным отличием которого станет уникальная конструкция. Площадь двухлопастного паруса будет увеличена в 10 раз. Летный образец отечественного зонда будет представлен через 3 года, и тогда ученые смогут провести тестовый полет. Для преодоления второй космической скорости аппарат будет использовать энергию солнечного ветра. Новый зонд будет доставлен ракетой на орбиту высотой в 1 тыс. км, затем предусмотрено управляемое вращение. На данный момент над указанной схемой ведут работу в МГТУ им. Баумана.В будущем подобные разработки могут помочь быстро изучать случайные космические объекты, например, метеориты, появление которых не прогнозировалось. Однако эффективность такой системы в области Марса находится под вопросом из-за ослабевания на планете давления солнечного ветра. Зонды такого типа могут использоваться также для работы на Земле и даже для доставки аппаратуры к другим объектам в космосе.