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Эксперты рассказали, какие товары возрастут в цене из-за падения курса рубля

Эксперты утверждают, что падение курса рубля относительно доллара и евро может спровоцировать рост цен на детские товары, обувь, одежду, потребительскую электронику и фармацевтические препараты. Об этом сообщает новостной портал «Известия».

Фармацевтические препараты, которые производятся из импортного сырья, подорожают на треть. Бытовая техника может подорожать 20%. Стоимость одежды и обуви возрастёт на 20-35%, так как данные сферы существенно зависят от поставок из Китая, который охвачен новым коронавирусом. Также изменения коснутся и автопрома, в том числе отечественного. Повышение цен на автомобили не должно превысить 10%. На 10-15% подорожает жилье.

В частности, увеличение стоимости за квадратные метры будет наблюдаться на рынке новостроек. Во вторник, 10 марта, произошло очередное падение курса рубля. Теперь он опустился четырехлетнего минимума, а причиной стал обвала цен на нефтедобыччу. В результате дальнейших корректировок на данный момент за доллар дают приблизительно 72 рублей, а за евро - 82 рублей.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского фондового рынка. Он сообщил, что данные страны вместо того, чтобы договориться предпочитают спорить о стоимости и объеме нефтедобычи, поэтому данное решение и неправдивые новости привели к падению рубля.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:27

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