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Американец дважды выиграл в лотерее с помощью особой тактики игры

Иностранные СМИ рассказали об истории американца, который выиграл в лотерее крупную сумму. Победитель разбогател с помощью особой тактики игры.

Томас Перретта из американского города Стэмфорд в штате Коннектикут сорвал лотерейный джекпот в 30 тысяч долларов. Известно, что четыре года тому назад он приобрел выигрышный билет розыгрыша 30X Cash в местном магазине. Тогда он тоже смог получить аналогичную сумму благодаря феноменальной удаче. Житель США сообщил, что первый куш он потратил на оплату многочисленных долгов, а теперь сможет завершить ремонт на кухне и сохранить остаток на банковском счете.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда лотерею удается "перехитрить": в июле 2019 года в штате Северная Каролина любитель азартных игр приобрел 20-долларовый талон, с которым ему посчастливилось стать обладателем крупной суммы. Очередной билет помог ему выиграть 1 млн долларов, что стало предметом шуток среди его знакомых, которые удивлялись подобному везению.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:15

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