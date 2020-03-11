Американец дважды выиграл в лотерее с помощью особой тактики игры





Томас Перретта из американского города Стэмфорд в штате Коннектикут сорвал лотерейный джекпот в 30 тысяч долларов. Известно, что четыре года тому назад он приобрел выигрышный билет розыгрыша 30X Cash в местном магазине. Тогда он тоже смог получить аналогичную сумму благодаря феноменальной удаче. Житель США сообщил, что первый куш он потратил на оплату многочисленных долгов, а теперь сможет завершить ремонт на кухне и сохранить остаток на банковском счете.Стоит отметить, что это не первый случай, когда лотерею удается "перехитрить": в июле 2019 года в штате Северная Каролина любитель азартных игр приобрел 20-долларовый талон, с которым ему посчастливилось стать обладателем крупной суммы. Очередной билет помог ему выиграть 1 млн долларов, что стало предметом шуток среди его знакомых, которые удивлялись подобному везению.