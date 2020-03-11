18-летняя дочь Синди Кроуфорд в очередной раз поделилась откровенным фото в купальнике
18-летняя дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер в очередной раз поделилась откровенным фото в купальнике. Юная модель регулярно публикует неоднозначные снимки в личном блоге Instagram, чем вызывает ажиотаж в комментариях.
На опубликованной фотографии Кайя Гербер запечатлена в очень открытом купальном костюме, с мокрыми волосами и без яркого макияжа. Несмотря на отсутствие броских элементов, подписчики блога отметили, что снимок не может оставить мужчин равнодушными, а некоторые даже предложили 18-летней модели выйти замуж.
Как известно, Синди Кроуфорд родила двоих детей – первенца Пресли Гербер и младшую дочь Кайю Гербер. Старший сын неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах из-за пагубных привычек и глубокой депрессии. По словам 54-летней звезды, с младшим ребенком тоже было не всегда просто. Однако сейчас девушка развивается в модном направлении, следуя по стопам матери.
Недавно Кайя Гербер поделилась на своей странице в социальной сети фотоснимками с итальянского показа модного дома Miu Miu. Модель продемонстрировала эксклюзивную черную блузу из абсолютно прозрачного материала, украшенную объемными стразами.
На опубликованной фотографии Кайя Гербер запечатлена в очень открытом купальном костюме, с мокрыми волосами и без яркого макияжа. Несмотря на отсутствие броских элементов, подписчики блога отметили, что снимок не может оставить мужчин равнодушными, а некоторые даже предложили 18-летней модели выйти замуж.
Как известно, Синди Кроуфорд родила двоих детей – первенца Пресли Гербер и младшую дочь Кайю Гербер. Старший сын неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах из-за пагубных привычек и глубокой депрессии. По словам 54-летней звезды, с младшим ребенком тоже было не всегда просто. Однако сейчас девушка развивается в модном направлении, следуя по стопам матери.
Недавно Кайя Гербер поделилась на своей странице в социальной сети фотоснимками с итальянского показа модного дома Miu Miu. Модель продемонстрировала эксклюзивную черную блузу из абсолютно прозрачного материала, украшенную объемными стразами.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:16