Медик рассказал, почему частое мытье рук опасно для здоровья





Наиболее эффективным способом профилактики сезонных заболеваний является гигиена рук, которая достигается тщательным мытьем с мылом. Все же, врачи предупреждают о скрытой опасности подобных процедур, поскольку чрезмерный контакт кожи с дезинфицирующими средствами не только пересушивает её, но и снимает защитный слой полезных бактерий. Поэтому не рекомендуется пользоваться антисептиками более 5 раз в день, которые делают организм более восприимчивым к инфекциям.Кроме того, аллергологи советуют не увлекаться различными гелями для ухода за телом и влажными салфетками, которые повреждают эпидермис. Вредное воздействие дополняется тем, что подобные бытовые предметы не смывают грязь с рук, а просто размазывают ее. Вместо протирания рук лучше всего промыть их под простой проточной водой. Также важна продолжительность нанесения антибактериальных средств - двухминутная обработка рук считается недостаточной, и должна быть не более четырех.