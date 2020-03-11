АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

Медик рассказал, почему частое мытье рук опасно для здоровья

В погоне за гигиеной многие люди могут переусердствовать с антисептическими средствами, которые опасны для здоровья. Медик рассказал, почему частое мытье рук вредит иммунной системе.

Наиболее эффективным способом профилактики сезонных заболеваний является гигиена рук, которая достигается тщательным мытьем с мылом. Все же, врачи предупреждают о скрытой опасности подобных процедур, поскольку чрезмерный контакт кожи с дезинфицирующими средствами не только пересушивает её, но и снимает защитный слой полезных бактерий. Поэтому не рекомендуется пользоваться антисептиками более 5 раз в день, которые делают организм более восприимчивым к инфекциям.

Кроме того, аллергологи советуют не увлекаться различными гелями для ухода за телом и влажными салфетками, которые повреждают эпидермис. Вредное воздействие дополняется тем, что подобные бытовые предметы не смывают грязь с рук, а просто размазывают ее. Вместо протирания рук лучше всего промыть их под простой проточной водой. Также важна продолжительность нанесения антибактериальных средств - двухминутная обработка рук считается недостаточной, и должна быть не более четырех.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наноспутник "Лебедь" доставят в космос на солнечном…
Эксперты рассказали, какие товары возрастут в цене из-за падения курса…
18-летняя дочь Синди Кроуфорд в очередной раз поделилась откровенным фото в…
Американец дважды выиграл в лотерее с помощью особой тактики…
Мать Алены Водонаевой расплакалась из-за бедных…
Медик рассказал, почему частое мытье рук опасно для…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 получит «дырявый экран»…
В Росстате назвали сферы деятельности с наиболее высокими…
В работе социальной сети Twitter наблюдается…
Ученые: Семена подсолнуха помогут избавиться от остатков нефти на…
Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли заставлять детей пить…
Александр Кокорин рассказал, что Ксения Собчак не опубликовала его…
Татьяна Терешина вступилась за Джигана после…
Компания Apple запатентовала новое устройство, совмещающее два iPhone или…
Бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Деван ждет ребенка от Стива…
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева потеряла отца и оставила больного раком…
Филипп Киркоров рассказал об успехах своих детей Мартина и…
Оксана Самойлова опубликовала первый пост в Instagram после скандала с…
Адвокат Наталия Аксенова рассказала, как в Европе борются с отказывающимися платить…
Виктория Боня показала свои детские…
Участник «Дом-2» Даниил Сахнов разоблачил отцовскую любовь Ильи…
Звезда «Дом-2» Денис Мокроусов объяснился за переписки с другими…
Родственники Александра Пороховщикова не могут разделить его…
Владимир Яглыч раскрыл подробности совместной жизни с гражданской женой Антониной…
«Предательство за три кубика сахара»: Ученые доказали, что сострадание имеет свои…
Ученые объяснили природу загадочного космического…
Сильвестр Сталлоне ходит в магазин в перчатках из-за риска заразиться…
Американский эксперт Николас Гвоздев предрек победу РФ в нефтяной войне с…
Просмотреть все новости