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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 получит «дырявый экран» Infinity-O

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 получит «дырявый экран» Infinity-O с разрешением 1560×720 HD+. Всемирно известный бренд впервые представил новые безрамочные дисплеи с перфорацией под фронтальную камеру в 2018 году и через год анонсировал обновленные смартфоны.
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 получит «дырявый экран» Infinity-O

Недорогой флагман Galaxy M11 будет одним из самых мощных устройств в своем ценовом сегменте на момент 2020 года. Согласно анонсу, аккумуляторная емкость составит 6 тысяч Ам с возможностью быстрого заряда за 60 минут. В качестве процессора послужит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, а объем оперативной памяти на 64 Гб с флэш-накопителем до 256 Гб максимально расширит функциональные возможности смартфона, конкурирующего с моделями премиального класса.

Уникальный сенсорный «дырявый» дисплей с перфорацией в верхнем левом углу разработан на базе графического ускорителя Adreno 506 и модема LTE до 300-т Мбит/с. Операционной системой флагмана послужит Android 10 с брендовой оболочкой Samsung One UI 2.0. Кроме того, пользователям будут предложены смартфоны в четырех цветах: черный, серый, фиолетовый и синий.

Анонс новинки состоялся в феврале 2020 года, но точная дата старта продаж на данный момент не известна.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:45

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