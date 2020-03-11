Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 получит «дырявый экран» Infinity-O





Недорогой флагман Galaxy M11 будет одним из самых мощных устройств в своем ценовом сегменте на момент 2020 года. Согласно анонсу, аккумуляторная емкость составит 6 тысяч Ам с возможностью быстрого заряда за 60 минут. В качестве процессора послужит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, а объем оперативной памяти на 64 Гб с флэш-накопителем до 256 Гб максимально расширит функциональные возможности смартфона, конкурирующего с моделями премиального класса.Уникальный сенсорный «дырявый» дисплей с перфорацией в верхнем левом углу разработан на базе графического ускорителя Adreno 506 и модема LTE до 300-т Мбит/с. Операционной системой флагмана послужит Android 10 с брендовой оболочкой Samsung One UI 2.0. Кроме того, пользователям будут предложены смартфоны в четырех цветах: черный, серый, фиолетовый и синий.Анонс новинки состоялся в феврале 2020 года, но точная дата старта продаж на данный момент не известна.