В Росстате назвали сферы деятельности с наиболее высокими зарплатами





Помимо финансовой и страховой деятельности большую прибыль, согласно данным Росстата, приносит добыча полезных ископаемых, а также работа в сфере информации и связи. Зарплата на данных должностях близится к 90 тыс. рублей. Также высоко ценится научная, техническая и профессиональная деятельность. В госуправлении и обеспечении безопасности в военной сфере можно зарабатывать свыше 50 тыс. рублей. При этом сравнительно небольшие зарплаты имеют граждане, работающие в администрации и ведущие деятельность с недвижимостью – около 36 тыс. рублей.Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в сфере обслуживания, а именно в гостиницах и общепитах. Немногим больше 30 тыс. рублей зарабатывают люди, занимающийся охотой, рыболовством, лесным и сельским хозяйством. Этот список пополнили должности в сферах водоснабжения, водоотведения и осуществления переработки отходов.