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В Росстате назвали сферы деятельности с наиболее высокими зарплатами

Специалисты Росстата озвучили наиболее высокооплачиваемые должности по состоянию на 2019 год. На наибольшие выплаты могут рассчитывать представители финансовой и страховой сферы, где средний месячный заработок составлял более 102 тыс. рублей.

Помимо финансовой и страховой деятельности большую прибыль, согласно данным Росстата, приносит добыча полезных ископаемых, а также работа в сфере информации и связи. Зарплата на данных должностях близится к 90 тыс. рублей. Также высоко ценится научная, техническая и профессиональная деятельность. В госуправлении и обеспечении безопасности в военной сфере можно зарабатывать свыше 50 тыс. рублей. При этом сравнительно небольшие зарплаты имеют граждане, работающие в администрации и ведущие деятельность с недвижимостью – около 36 тыс. рублей.

Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в сфере обслуживания, а именно в гостиницах и общепитах. Немногим больше 30 тыс. рублей зарабатывают люди, занимающийся охотой, рыболовством, лесным и сельским хозяйством. Этот список пополнили должности в сферах водоснабжения, водоотведения и осуществления переработки отходов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:40

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