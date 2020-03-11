В работе социальной сети Twitter наблюдается сбой





Согласно сообщению сервиса Downdirector, контролирующего функционирование наиболее известных интернет-порталов, проблема в работе Twitter зарегистрирована на территории Японии, Великобритании, Франции, а также США. В данных странах интернет-юзеры чаще всего не могли воспользоваться возможностью посетить сайт. В России сбой обнаружен только у пользователей, которые пребывают в Москве.У наибольшего количества (67%) посетителей социальной сети не получалось воспользоваться сайтом. Приложение для мобильных версий iOS не открывалось у 20% юзеров, а у 11% — при использовании гаджетов, управляемых Android. Ранее сбои в работе соцсети наблюдались 3 марта.