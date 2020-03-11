Александр Кокорин рассказал, что Ксения Собчак не опубликовала его интервью





Напомним, Александр Кокорин был задержан в октябре 2018 года. В прошлом году нападающего футбольного клуба «Зенит» суд приговорил к полутора годам лишения свободы по статье «Хулиганство». Своё наказание спортсмен отбывал в колонии, в Белгородской области. Через полгода за отсутствие замечаний и хорошее поведение его условно-досрочно освободили.Как заявил Александр, он хотел честно рассказать о произошедшем в своей жизни. Для этого Ксения Собчак взяла у него два интервью: одно для своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак!», а второе для нового шоу телеведущей «Док-Ток».Ни один из записанных разговоров пока не обнародовали. По словам Кокорина, он абсолютно не в курсе, почему эти интервью не вышли.