Александр Кокорин рассказал, что Ксения Собчак не опубликовала его интервью
Один из российских футболистов, обладающих самой скандальной известностью, Александр Кокорин рассказал, что после его выхода из тюрьмы обещали опубликовать два обширных интервью, в которых он принимал участие. Однако пока этого не случилось. Об этом спортсмен поведал бывшему футболисту, а теперь тележурналисту Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».
Напомним, Александр Кокорин был задержан в октябре 2018 года. В прошлом году нападающего футбольного клуба «Зенит» суд приговорил к полутора годам лишения свободы по статье «Хулиганство». Своё наказание спортсмен отбывал в колонии, в Белгородской области. Через полгода за отсутствие замечаний и хорошее поведение его условно-досрочно освободили.
Как заявил Александр, он хотел честно рассказать о произошедшем в своей жизни. Для этого Ксения Собчак взяла у него два интервью: одно для своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак!», а второе для нового шоу телеведущей «Док-Ток».
Ни один из записанных разговоров пока не обнародовали. По словам Кокорина, он абсолютно не в курсе, почему эти интервью не вышли.
Напомним, Александр Кокорин был задержан в октябре 2018 года. В прошлом году нападающего футбольного клуба «Зенит» суд приговорил к полутора годам лишения свободы по статье «Хулиганство». Своё наказание спортсмен отбывал в колонии, в Белгородской области. Через полгода за отсутствие замечаний и хорошее поведение его условно-досрочно освободили.
Как заявил Александр, он хотел честно рассказать о произошедшем в своей жизни. Для этого Ксения Собчак взяла у него два интервью: одно для своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак!», а второе для нового шоу телеведущей «Док-Ток».
Ни один из записанных разговоров пока не обнародовали. По словам Кокорина, он абсолютно не в курсе, почему эти интервью не вышли.