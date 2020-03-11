Ученые: Семена подсолнуха помогут избавиться от остатков нефти на воде





На кафедре почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ смогли вывести сорбент из шелухи подсолнечника, который способен впитывать нефтепродукты на поверхности воды. По словам лаборанта Ильи Лобзенко, это углеродистое композитное соединение обладает магнитными свойствами, чей синтез не отнимает большого количества ресурсов. Новая разработка может использоваться как сельском хозяйстве, так и в производстве, учитывая, что соленость водоемов не влияет на её характеристики.Дополнительным плюсом внедрения этой технологии ученые называют утилизацию лузги шелуха подсолнечника почти не поддается компостированию, а потому считается трудной для переработки. По действующему законодательству РФ, на территории страны любой вид сжигания отходов запрещен. В случае с семенами подсолнуха это мотивируется тем, что крупные партии отходов могут нанести непоправимый вред экологической обстановке.