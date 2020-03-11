Татьяна Терешина вступилась за Джигана после скандала
Певица Татьяна Терешина вступилась за коллегу, рэпера Джигана, после его заявлений о лечении в наркологической клинике Майами. Экс-солистка группы Hi-Fi призвала поклонников не заниматься травлей артиста в социальных сетях.
Татьяна Терешина прокомментировала происходящее в семье Джигана и Оксаны Самойловой словами “с кем не бывает”, а также посоветовала поклонникам не ломать жизнь рэперу колкими высказываниями. До сих пор неизвестно, что именно произошло в семье артистов, поскольку они не комментируют скандал. На данный момент модель находится с детьми в Майами, а ее супруг, как он сам признался в прямом эфире, отправился на лечение от зависимостей в местную клинику. Сосед пары подтвердил факт существования ссор, а Татьяна Терешина посчитала, что даже в кажущимся идеальным браке могут быть серьезные проблемы. Певица отметила, что любовь проходит, когда партнер перестает раздражать.
Татьяна Терешина пожелала Джигану скорейшего восстановления, а также посоветовала не обращать внимание на сплетни.
Татьяна Терешина прокомментировала происходящее в семье Джигана и Оксаны Самойловой словами “с кем не бывает”, а также посоветовала поклонникам не ломать жизнь рэперу колкими высказываниями. До сих пор неизвестно, что именно произошло в семье артистов, поскольку они не комментируют скандал. На данный момент модель находится с детьми в Майами, а ее супруг, как он сам признался в прямом эфире, отправился на лечение от зависимостей в местную клинику. Сосед пары подтвердил факт существования ссор, а Татьяна Терешина посчитала, что даже в кажущимся идеальным браке могут быть серьезные проблемы. Певица отметила, что любовь проходит, когда партнер перестает раздражать.
Татьяна Терешина пожелала Джигану скорейшего восстановления, а также посоветовала не обращать внимание на сплетни.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:18