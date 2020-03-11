АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

Татьяна Терешина вступилась за Джигана после скандала

Певица Татьяна Терешина вступилась за коллегу, рэпера Джигана, после его заявлений о лечении в наркологической клинике Майами. Экс-солистка группы Hi-Fi призвала поклонников не заниматься травлей артиста в социальных сетях.

Татьяна Терешина прокомментировала происходящее в семье Джигана и Оксаны Самойловой словами “с кем не бывает”, а также посоветовала поклонникам не ломать жизнь рэперу колкими высказываниями. До сих пор неизвестно, что именно произошло в семье артистов, поскольку они не комментируют скандал. На данный момент модель находится с детьми в Майами, а ее супруг, как он сам признался в прямом эфире, отправился на лечение от зависимостей в местную клинику. Сосед пары подтвердил факт существования ссор, а Татьяна Терешина посчитала, что даже в кажущимся идеальным браке могут быть серьезные проблемы. Певица отметила, что любовь проходит, когда партнер перестает раздражать.

Татьяна Терешина пожелала Джигану скорейшего восстановления, а также посоветовала не обращать внимание на сплетни.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наноспутник "Лебедь" доставят в космос на солнечном…
Эксперты рассказали, какие товары возрастут в цене из-за падения курса…
18-летняя дочь Синди Кроуфорд в очередной раз поделилась откровенным фото в…
Американец дважды выиграл в лотерее с помощью особой тактики…
Мать Алены Водонаевой расплакалась из-за бедных…
Медик рассказал, почему частое мытье рук опасно для…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 получит «дырявый экран»…
В Росстате назвали сферы деятельности с наиболее высокими…
В работе социальной сети Twitter наблюдается…
Ученые: Семена подсолнуха помогут избавиться от остатков нефти на…
Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли заставлять детей пить…
Александр Кокорин рассказал, что Ксения Собчак не опубликовала его…
Татьяна Терешина вступилась за Джигана после…
Компания Apple запатентовала новое устройство, совмещающее два iPhone или…
Бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Деван ждет ребенка от Стива…
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева потеряла отца и оставила больного раком…
Филипп Киркоров рассказал об успехах своих детей Мартина и…
Оксана Самойлова опубликовала первый пост в Instagram после скандала с…
Адвокат Наталия Аксенова рассказала, как в Европе борются с отказывающимися платить…
Виктория Боня показала свои детские…
Участник «Дом-2» Даниил Сахнов разоблачил отцовскую любовь Ильи…
Звезда «Дом-2» Денис Мокроусов объяснился за переписки с другими…
Родственники Александра Пороховщикова не могут разделить его…
Владимир Яглыч раскрыл подробности совместной жизни с гражданской женой Антониной…
«Предательство за три кубика сахара»: Ученые доказали, что сострадание имеет свои…
Ученые объяснили природу загадочного космического…
Сильвестр Сталлоне ходит в магазин в перчатках из-за риска заразиться…
Американский эксперт Николас Гвоздев предрек победу РФ в нефтяной войне с…
Просмотреть все новости