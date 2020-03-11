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Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли заставлять детей пить воду

Евгений Комаровский в своём микроблоге в видеохостинге YouTube поделился информацией о том, стоит ли заставлять детей пить воду и какое количество считается нормой. Доктор озвучил случаи и рассказал, как правильно определить, необходима ли жидкость ребёнку.

Прежде всего, сообщил Евгений Комаровский, необходимо помнить, желание пить инстинктивно само по себе. Ребёнок зачастую может сам попросить воды, и не стоит его заставлять пить её против желания, поскольку это ни к чему хорошему не приведёт. Если же малыш находится в таком возрасте, в котором не в состоянии просить воды, лучше всего ему предлагать её, и при желании он возьмёт, однако дети могут отказываться, так как в данный период жизни всё необходимо для них есть в материнском молоке или в смеси. Ребёнок может много пить, если ему жарко в одежде или на улице очень высокая температура воздуха.

Родители должны самостоятельно прийти к соответствующим выводам. Совсем другой случай при наличии заболевания. Вирусные инфекции могут приводить к обезвоживанию, однако не всегда данный процесс может сопровождаться жаждой. При потоотделении и высоком жаре необходимо принуждать детей пить воду, но это, согласно утверждению доктора Комаровского, чуть ли не единственный случай, когда родители могут потребовать, чтобы ребёнок употреблял как можно больше жидкости. О достаточном количестве воды в организме можно судить по периодам мочеиспускания. Если оно происходит раз в три часа, то жидкости достаточно.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:25

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