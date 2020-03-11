Компания Apple запатентовала новое устройство, совмещающее два iPhone или iPad





Согласно предварительной информации, двойной iPhone или iPpad по внешним параметрам будет напоминать новинку Surface Duo, представленную Microsoft. Разработчики новой технологии Apple сообщили, что соединение двух устройств будет осуществляться магнитными контакторами под нулевым углом относительно друг друга. Ввиду исключения любых искажений и сдвигов дисплея, пользователи смогу просматривать видео высокого качества на вдвое увеличенном экране.Кроме того, специалистам компании Apple удалось синхронизировать фронтальную и внешние камеры, микрофоны и динамики, которые будут работать на одной микросхеме. Таким образом, информация, поступающая на один из iPhone или iPad, одновременно сохраниться на втором устройстве. По словам разработчиков, расширение возможностей гаджета не повлияет на его адаптивность к приложениям в App Store, потому юзеры смогут продолжить пользоваться привычными программами.На данный момент компания Apple продолжает улучшать технические параметры запатентованного устройства, официальный анонс которого ожидается до конца 2020 года.