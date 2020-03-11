Бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Деван ждет ребенка от Стива Кази

Голливудские знаменитости Ченнинг Татум и Дженна Деван состояли в браке с 2009 по 2018 год. У артистов родилась дочь Эверли Татум, которой сейчас 6 лет. После развода актриса начала отношения с коллегой Стивом Кази, а в сентябре минувшего года стало известно, что пара ожидает первенца. В 2020 году звезды объявили о своей помолвке, а недавно выяснилось, что Дженна Деван второй раз стала матерью. Роды состоялись 6 марта, но артистка опубликовала первое фото с новорожденным сыном лишь недавно. В комментариях поклонники поздравили актрису с пополнением в семье.Пара назвала наследника Каллумом Кази, а для Стива Кази этот ребенок стал первым. Свою старшую дочь Дженна Деван продолжает опекать вместе с экс-супругом.