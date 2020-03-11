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Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева потеряла отца и оставила больного раком брата

Надежда Сысоева потеряла отца и оставила брата, когда он столкнулся с раком. Звезда Comedy Woman откровенно рассказала о своей жизни в интервью для проекта “КиноТест”, анонс которого опубликовала в Instagram.

Будучи самой младшей в семье Надежда Сысоева росла в окружении заботы и любви, несмотря на то, что ее отец умер от рака, когда ей был год. Артистка отметила, что в Красноярском крае онкология довольно распространена, поэтому вскоре заболел ее брат. Этот диагноз оказался неожиданным для семьи, и в этот тяжелый период Сысоева решила остаться в Москве. Тогда ее мать и бабушка уже были на пенсии. После принятого ею решения она не общалась с братом около 10 лет. Артистка считает, что в тот момент ей нужно было объясниться с родственником. Однако ей казалось, что семья думает о ней, как о предательнице.

В первое время жизни в столице Надежде Сысоевой не везло с работой, а до Comedy Woman она работала фейсконтрольщиком в клубе, организатором мероприятий и бэбиситтером. Лишь после десятка лет жизни в столице она почувствовала некоторую стабильность, но ей уже надоела роль простой блондинки и она намерена проявить себя в других амплуа.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:40

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