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Филипп Киркоров рассказал об успехах своих детей Мартина и Аллы-Виктории

Российский певец Филипп Киркоров вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией побывал в тематическом парке в Москве «Остров мечты». Там он рассказал журналистам, чему старается учить своих детей, как следит за их успеваемостью и чем их балует.

Филипп Киркоров утверждает, сто стороны может показаться, что жизнь у него детей словно сказка. На самом деле они постоянно заняты обучением в школе и посещением внеклассных занятий. У Аллы-Виктории прекрасно получается рисовать, а Мартин хорошо играет в футбол, также дети увлекаются занятиями музыкой и языками. Об их успехах в школе Киркоров заботиться не только во время нахождения дома, но и на гастролях. Это происходит благодаря наличию электронного дневника.

Исполнитель не стал отрицать, что привык баловать своих детей, однако он может назвать себя справедливым и строгим родителем. Если они заслужили похвалу, то российский король поп-эстрады их поощряет, а при плохом поведении наказывает. Самым любимым времяпровождением у певца и его детей считается разбор подарков, которые артист получает на концертах. Им также нравится бывать в парках развлечений, где Алла-Виктория предпочитает выбирать самые экстремальные аттракционы. Исполнитель предполагает, что смелостью девочка пошла в него.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:35

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