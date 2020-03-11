Оксана Самойлова опубликовала первый пост в Instagram после скандала с Джиганом

В своем обращении к поклонникам Оксана Самойлова оказалась немногословной. Звезда Instagram отметила: “Хорошо, что у меня есть мои дети”. Для нового кадра модель позирует вместе с тремя дочерьми, которые обнимают Самойлову, а также с детской коляской, в которой находится ее новорожденный сын. В комментариях поклонники осыпали ее комплиментами и пожеланиями, а также дали советы, как пережить кризис в отношениях.Оксана Самойлова хранила молчание несколько дней после того, как ее избранник вышел в прямой эфир в Instagram в неадекватном состоянии. Рэпер публично признался в наличии зависимости, а также в том, что проходит лечение в клинике в Майами.