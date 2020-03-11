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Оксана Самойлова опубликовала первый пост в Instagram после скандала с Джиганом

Оксана Самойлова опубликовала первый пост после семейного скандала. Избранница рэпера Джигана показала новое фото с детьми в Instagram.

В своем обращении к поклонникам Оксана Самойлова оказалась немногословной. Звезда Instagram отметила: “Хорошо, что у меня есть мои дети”. Для нового кадра модель позирует вместе с тремя дочерьми, которые обнимают Самойлову, а также с детской коляской, в которой находится ее новорожденный сын. В комментариях поклонники осыпали ее комплиментами и пожеланиями, а также дали советы, как пережить кризис в отношениях.

Оксана Самойлова хранила молчание несколько дней после того, как ее избранник вышел в прямой эфир в Instagram в неадекватном состоянии. Рэпер публично признался в наличии зависимости, а также в том, что проходит лечение в клинике в Майами.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:27

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