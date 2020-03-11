Виктория Боня показала свои детские фотографии





Светская львица Виктория Боня часто радует своих подписчиков в социальной сети подробностями своей жизни. На днях девушка уже удивляла фолловеров, кардинально изменив собственную причёску. Сейчас она решила преподнести поклонникам сюрприз. На своей странице в Instagram она разместила фотографии из собственного детства, c самого рождения и до 10 лет.Также она рассказала семейную историю. Врач, которая принимала роды, пообещала маме Виктории, что девочка будет счастливой, так как родилась в рубашке.Поклонники звезды разглядели её пышные губы на детских фотографиях и смогли убедиться в невмешательстве пластических хирургов. Теперь недоброжелатели, которых одна из поклонниц Бони назвала «злопыхундриками», не смогут обвинять девушку в искусственности её внешности.Сейчас родители Виктории Бони, которая, окончив школу, уехала в столицу, живут в сибирском Иркутске. У телезвезды есть родная сестра - Ангелина, которая воспитывает двоих детей - девочку и мальчика.