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Виктория Боня показала свои детские фотографии

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня показала подписчикам фотографии из семейного альбома.

Виктория Боня показала свои детские фотографии

Светская львица Виктория Боня часто радует своих подписчиков в социальной сети подробностями своей жизни. На днях девушка уже удивляла фолловеров, кардинально изменив собственную причёску. Сейчас она решила преподнести поклонникам сюрприз. На своей странице в Instagram она разместила фотографии из собственного детства, c самого рождения и до 10 лет.

Также она рассказала семейную историю. Врач, которая принимала роды, пообещала маме Виктории, что девочка будет счастливой, так как родилась в рубашке.


Поклонники звезды разглядели её пышные губы на детских фотографиях и смогли убедиться в невмешательстве пластических хирургов. Теперь недоброжелатели, которых одна из поклонниц Бони назвала «злопыхундриками», не смогут обвинять девушку в искусственности её внешности.

Сейчас родители Виктории Бони, которая, окончив школу, уехала в столицу, живут в сибирском Иркутске. У телезвезды есть родная сестра - Ангелина, которая воспитывает двоих детей - девочку и мальчика.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:13

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